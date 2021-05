Vaccini, Zaia: «Da domani 80mila slot per gli over 40. Senza risposta, via al "liberi tutti"»

Le parole del presidente della Regione oggi in conferenza stampa

Da domani, martedì 18 maggio, Azienda Zero aggiungerà 80mila slot vaccinali prenotabili dal protale unico per la prenotazione. Saranno appuntamenti destinati a tutte le persone nate fino al 1981. «Ci sono ancora 2mila posti liberi oggi, - ha detto oggi il presidente della Regione Luca Zaia nel corso del punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera - e domani ci sarà grande disponibilità di appuntamenti dal 9 al 16 giugno. Invito tutti a prenotarsi, perché se non ci sarà la risposta che ci aspettiamo, potremmo aprire a tutti».