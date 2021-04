Zaia: «Le vaccinazioni vanno bene. Potremmo finire la partita degli over 40 entro l'estate»

«Domani sono previste 43mila vaccinazioni e si va avanti martellando, perché sabato arriveranno altre 150mila dosi. Attualmente ne abbiamo quasi 400mila, quindi ora spingiamo forte perché siamo convinti che più veloci andiamo e prima usciamo da questa tragedia. Solo ieri abbiamo avuto 100mila prenotazioni». Con queste parole il presidente della Regione Luca Zaia ha introdotto il punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera.

Zaia ha lanciato l'appello ai cittadini con più di 60 anni: «In questo momento abbiamo 64mila posti liberi, - ha detto - è necessario che vi prenotiate se volete vaccinarvi, e lo facciate più rapidamente possibile. Le agende sono aperte fino al 19 maggio, ma scegliete il primo posto libero disponibile, solo così potremo aprire le inoculazioni agli over 50». Il governatore ha spiegato che se le vaccinazioni continueranno con questo ritmo, non è impensabile chiudere l'immunizzazione degli over 40 per l'estate.