Zaia agli over 60: «Prenotate il vaccino, nei prossimi giorni apriremo ai cinquantenni»

Tra già vaccinati e prenotati, la coorte risulta completata al 60%. Per evitare stalli nelle vaccinazioni, saranno aperte le somministrazioni agli over 50

«Faccio appello a chi ha più di 60 anni di prenotarsi urgentemente per le vaccinazioni, perché se apriamo anche ad un'altra fascia d'età (quella dei cinquantenni), sarà più difficile poi trovare appuntamenti disponibili». Con queste parole il presidente della Regione Luca Zaia ha introdotto il punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera.

La partita degli over 70 può considerarsi quasi conclusa, con una percentuale superiore al 72% a livello regionale già raggiunta, ma nella fascia 60-69 anni la coorte - tra già vaccinati e prenotati - arriva ad una copertura di poco superiore al 60%. «Non escludo che questa sia l'ultima chiamata, perché dai prossimi giorni non potremo più riservare i posti solo per questa fascia d'età».