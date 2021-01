Zaia: «Lunedì apriamo le scuole e speriamo nella zona gialla per la prossima settimana»

Il governatore ha spiegato che l'Rt è il secondo più basso d'Italia e gli indicatori sono in miglioramento. L'assessore De Berti si sta attivando per ripristinare il trasporto pubblico per gli studenti

«Abbiamo un Rt basso, il secondo più basso d'Italia. Il cambio di scenario con il Covid è sempre repentino, in Europa i contagi stanno riprendendo ad aumentare. Se non ci saranno cambiamenti repentini in questi giorni, ho dato disposizione all'assessore De Berti di attivarsi con i trasporti per aprire le scuole lunedì mattina». Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione Luca Zaia nel corso del punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera. Non solo: Zaia ha specificato che dopo 3 settimane in area arancione, e con gli indicatori che continuano a migliorare. è verosimile sperare che venerdì la cabina di regia decida di spostare il Veneto in zona gialla.