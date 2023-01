Arresto Matteo Messina Denaro, Zaia: «Speranza per il futuro del Paese»

«L’arresto di Matteo Messina Denaro non è solo un forte segnale di legalità, ma anche di speranza per il futuro del Paese». Lo ha detto oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando il blitz che ha portato all’arresto del pluriricercato boss di Cosa Nostra in una clinica di Palerrmo. Nel ringraziare la direzione nazionale antimafia, inquirenti, carabinieri e forze dell'ordine nazionali e siciliane, il governatore ha sottolineato che «questo arresto dimostra come la fiducia nelle Istituzioni venga sempre premiata».

L'arresto di Matteo Messina Denaro

Matteo Messina Denaro era considerato tra i latitanti più pericolosi e ricercati al mondo, fino a questa mattina. Il boss mafioso - scrive oggi Today.it - è stato arrestato dai carabinieri del Ros dopo trent'anni di latitanza. L'inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Trapani) è stata coordinata dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, e dal procuratore aggiunto, Paolo Guido.

Secondo le prime informazioni, il boss si trovava ricoverato nella clinica privata "La Maddalena" di Palermo, specializzata in terapie oncologiche, per "sottoporsi ad alcune terapie", secondo quanto riferito dal comandante del Ros dei carabinieri Pasquale Angelosanto, dopo l'arresto del boss compiuto dagli uomini del raggruppamento speciale assieme a quelli del Gis e dei comandi territoriali.

Non avrebbe opposto resistenza. Dopo il blitz nella clinica a Palermo, l'ormai ex superlatitante è stato trasferito in una località segreta. Secondo quanto appreso, Denaro faceva periodicamente controlli in quella struttura, che durante il blitz del Ros è stata messa in sicurezza con diverse decine di uomini per tutelare tutti gli altri pazienti. Quando è stato arrestato, il boss non era allettato, ma stava facendo alcuni controlli ambulatoriali.