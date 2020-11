Un altro appello contro gli assembramenti: «Con il black friday non abbiamo avuto un bel segnale»

Altra invettiva contro gli assembramenti da parte del presidente della Regione, Luca Zaia, nel punto stampa di sabato: «Da oggi sono aperte anche le medie e grandi strutture di vendita, ma già ieri abbiamo visto che il black friday ha riempito i corsi cittadini». Per il governatore è prima di tutto una questione di buon senso e civiltà: «Se continuiamo con gli assembramenti i contagi continueranno a salire. Non è una battaglia delle istituzioni, deve essere una lotta di popolo. Non vogliamo uno stato di polizia, non vogliamo inseguire i cittadini per fare multe».

«Speriamo di essere nella parte alta della curva - ha detto ancora il governatore - gli aumenti giornalieri sono contenuti. Ma resta il grande problema della diffusione del contagio. Con l'Rt in discesa, ma ancora a 1,20, la zona arancione continua a essere dietro l'angolo. Nel frattempo tanti cittadini soffrono per la mancanza di "normali" prestazioni ambulatoriali e di visite: con quasi 3mila ricoveri covid la sanità è orientata principalmente su questa emergenza. E ieri, con gli assembramenti, non abbiamo avuto un bel segnale».

Sullo stesso tema, anticipando le iniziative delle festività natalizie, ha detto che «è impossibile pensare di organizzare i panevin, che richiamano migliaia di persone. Immagino comunque che il Dpcm vieterà questi tipi di assembramenti, è logico che sia così».