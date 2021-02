Assembramenti nel weekend, Zaia: «Nessuna ordinanza, ma stiamo facendo riflessioni»

«Da lunedì siamo entrati in zona gialla, e non possiamo pensare che il calo continui ad essere così all'infinito. Attorno a noi c'è un contagio molto più aggressivo, con un nuovo innalzamento delle curve. Penso che dovremo fare molta attenzione e gli assembramenti non ci aiutano. Il distanziamento sociale, la mascherina e le mani igienizzate valgono più di un lockdown, ma è ovvio che se uno di questi aspetti viene meno, si mette in discussione la nostra salute. So che i sindaci delle città capoluogo stanno facendo una riflessione, noi non escludiamo di farne alcune nelle prossime ore. Per ora comunque non ho intenzione di firmare ordinanze». Con queste parole il presidente del Veneto Luca Zaia ha commentato la situazione epidemiologica in Veneto e gli assembramenti che si sono registrati nel corso del fine settimana anche a Venezia.

Articolo in aggiornamento