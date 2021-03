Zaia: «Il virus continua a picchiare. Bloccato un altro lotto di vaccini AstraZeneca»

«Stiamo vivendo un momento tragico. Forse non si percepisce in Veneto, perché la pressione ospedaliera anche se sta crescendo è ancora nei limiti, ma in altre Regioni la situazione è insostenibile». Con queste parole il presidente Luca Zaia ha introdotto il punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera. Osservata speciale è la saturazione dei posti in ospedale. Se la situazione è ancora sotto controllo, il governatore lo ha ribadito: «Oltre ad un certo limite non possiamo arrivare».

In base all'ultimo bollettino di Azienda Zero nei presidi veneti ci sono attualmente 202 pazienti covid ricoverati in terapia intensiva, a cui se ne aggiungono altri 285 non covid, per un totale di 487. «Una decina di giorni fa avevamo 88 pazienti in rianimazione, - ha sottolineato Zaia - i numeri parlano chiaro. Il totale oggi è molto vicino a 500».

Zaia ha spiegato anche che i Nas dei carabinieri, in via precauzionale, hanno bloccato un altro lotto di vaccini AstraZeneca (ABV5811), già sospeso ieri dalla Regione Piemonte per fare chiarezza a seguito della morte di un docente. Della partita, pervenuta anche nelle aziende sanitarie Ulss 3 e 4, sono state somministrate 20.300 dosi in Regione, su un totale di 41mila. «Spero si faccia chiarezza immediata sulla situazione, - ha detto Zaia - perché abbiamo ferme più di 20mila dosi e così la campagna vaccinale va a rallentatore».