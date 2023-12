Zaia: «L'aeroporto di Venezia avrà una stazione passante con un treno ogni 15 minuti»

«È un nuovo Rinascimento, non siamo più periferia dell'Impero, ma siamo l'unico aeroporto che avrà una stazione passante, che ci permetterà di avere un treno ogni 15 minuti, e questo la dice lunga sui servizi che garantiremo a tutti i nostri visitatori». Con queste parole, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha commentato l'avvio dei lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario per l'aeroporto Marco Polo di Tessera.

Spiegando come l'opera sia «figlia delle Olimpiadi», il governatore ha posto un diktat: «Deve essere completata almeno due mesi prima dell'avvio della manifestazione - ha detto -. Non esiste che facciamo le Olimpiadi senza il treno, quest'opera deve esserci».

Gli interventi consistono nella realizzazione di una nuova linea ferroviaria di circa 8 chilometri, di cui 3,4 in galleria, che collegherà Venezia allo scalo aeroportuale di Venezia. Il collegamento partirà dalla linea Mestre-Trieste, affiancherà la bretella autostradale per l’aeroporto e, in galleria, arriverà al Marco Polo, dove sarà realizzata la stazione passante "Venezia-Aeroporto", interrata a due binari e collegata al terminal aeroportuale. In uscita dalla stazione un binario singolo si ricongiungerà al tratto in superficie (ne abbiamo scritto in un articolo a parte).