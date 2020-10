Zaia sui ricoveri: «Non siamo in emergenza, ma potrebbe non durare»

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia è intervenuto poche ore prima della conferenza stampa presso la sede della protezione civile di Marghera (che si terrà a partire dalle 12.30 di oggi) ai microfoni di SkyTg24. Il governatore ha fatto il punto su contagi e ricoveri da coronavirus nel nostro territorio. «In questo momento - ha detto il governatore - il semaforo è tra verde e arancio; non siamo in emergenza ospedaliera ma potrebbe non durare».

«Potrebbe accadere - ha aggiunto Zaia - che arrivi un carico nella terapia intensiva che cambia improvvisamente lo scenario. Ma siamo pronti con l'artiglieria pesante».