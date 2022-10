Zaia: «Contagi aumentati di 8 volte nell'ultima settimana, si finisca di banalizzare»

«Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto in Veneto 8312 contagi. Siamo aumentati di 8 volte nell'ultima settimana. In terapia intensiva abbiamo già 26 ricoverati, mentre una settimana fa erano 18. Stiamo crescendo nei ricoveri ordinari, perché siamo a 665 pazienti, mentre una settimana fa eravamo vicini ai 400». Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente del Veneto, intervenendo questa mattina a Radio Cortina. «Si deve capire che non è una banale influenza e quindi ci vuole ancora prudenza. - ha raccomandato il governatore - Si finisca di banalizzare e ci si metta in sicurezza».

Le infezioni da coronavirus - riporta oggi Today.it - nell’ultima settimana sono cresciute del 58%, arrivando a 32 mila al giorno di media. «Per fine mese, a questo ritmo i casi quotidiani saranno 80 mila», prevede l’epidemiologo dell’Università di Milano, Carlo La Vecchia. A circolare è soprattutto Omicron 5, la sottovariante che ha già provocato l’ondata estiva. Ci sono mezzo milione di attualmente positivi, più tutto il sommerso.

L'impatto sugli ospedali, a livello generale, non è preoccupante. Non ci sono restrizioni in vista, in ogni caso. Il responsabile sanità di Fdi, Marcello Gemmato, ha detto che il vaccino sarà consigliato ad anziani e fragili e che sparirà l’obbligo per i medici. Addio totale al green pass, si potrebbe invece decidere in caso di rendere obbligatorie le mascherine in determinati ambiti.

Intanto, da inizio mese le mascherine Ffp2 sono obbligatorie soltanto nelle strutture sanitarie: ospedali, ambulatori o Rsa (dove teoricamente sarebbe necessario pure il green pass, ma ormai, nella realtà quotidiana, viene chiesto raramente anche lì.