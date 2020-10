Fra 3 o 4 giorni saranno riattivati i covid hospital in Veneto

Fra 3 o 4 giorni saranno riattivati in Veneto i presidi ospedalieri covid. Lo ha annunciato il presidente della Regione Luca Zaia nel corso del punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera. I ricoveri continuano a crescere ogni giorno di circa 50 unità, con un rapporto di 1 a 9 tra pazienti in terapia intensiva e nei reparti di area non critica. Questo significa che per ogni paziente in rianimazione, nove sono ricoverati in Pneumologia, nei reparti di sub-intensiva e malattie infettive.

Se oggi il bollettino di Azienda Zero riporta che le terapie intensive occupate da persone positive o negativizzate sono 88 (a fronte di una capacità massima in Regione di 1016), ad essere sotto pressione sono proprio i reparti di area non critica, che faranno scattare la riattivazione - è questione di pochi giorni - dei covid hospital di riferimento in ogni azienda sanitaria.

In Veneto saranno riattivati i covid hospital

Da nuovo piano sanitario veneto (presentato proprio nei giorni scorsi dal governatore) sono necessari 151 ricoveri in terapia intensiva o 900 in area non critica per far scattare la fascia 3, (quella azzurra) che prevede che le aziende sanitarie ripristino gli ospedali dedicati a pazienti covid. Come sottolineato da Zaia, i direttori generali delle varie aziende sanitarie del Veneto sono stati avvisati affinché comincino ad organizzarsi in tal senso. «Si tratterà comunque - ha detto il presidente Veneto - di un passaggio graduale».