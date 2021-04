Zaia: «In dieci giorni potremmo finire di vaccinare gli over 60»

«Andremo in sovraccarico di prenotazioni fino al 19 maggio, perché dopo quella data non abbiamo certezze sull'arrivo dei vaccini. Ieri sono andati esauriti 80mila slot dedicati agli over 60 e già da oggi e nei prossimi giorni ne saranno aggiunti progressivamente. Se riusciremo a vaccinare come giovedì, quando hanno fissato l'appuntamento 42mila persone, nel giro di dieci giorni dovremo riuscire a terminare la platea degli ultrasessantenni». Queste le prime parole del presidente della Regione Luca Zaia nel corso del punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera.

Articolo in aggiornamento