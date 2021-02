Dpcm, domani l'incontro col Governo. Zaia: «Sì alle restrizioni, ma con ristori puntuali»

«Ci è stato annunciato che ci confronteremo direttamente con il Governo e non avremo il solito "last minute". Domani mattina alle 9 abbiamo il primo incontro con il ministro Gelmini, presumo con la bozza di testo. Le nostre posizioni sono sempre le stesse, con la necessità di avere uno speaker unico che difenda le tesi della comunità scientifica. Chiediamo con forza che si evitino i dibattiti tra scienziati che creano confusione tra i cittadini e leggende metropolitane. Non possiamo accettare che ai cittadini vengano fornite posizioni estreme e non condivise. Come Veneto, inoltre, chiediamo che le eventuali restrizioni siano validate». Con queste parole il presidente della Regione Luca Zaia, oggi nel punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera, è intervenuto in merito al nuovo Dpcm in fase di elaborazione in queste ore dal nuovo esecutivo di Governo.

Il governatore ha spiegato che la situazione del Veneto vede un trend sul fronte di contagi e ricoveri migliore rispetto a quello che si registra nel resto d'Italia. Questo non significa che la Regione è contro eventuali restrizioni, «ma devono essere validate e firmate d'intesa con il ministro della Salute». Ogni azione tuttavia, ha aggiunto Zaia, «deve avere le provviste finanziarie a sostegno delle misure di restrizione previste».

Sui termini delle restrizioni ci sono comunque degli interrogativi (di fatto quelli che circolano da molti mesi): «Se è aperto a mezzogiorno, - ha detto Zaia - non capisco perché un ristorante diventi un pericolo la sera. Bisogna capire la logica che sta alla base della chiusura delle palestre e dell'apertura di altre attività. - ha aggiunto - Bisogna applicare la logica del principio scientifico».