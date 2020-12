Assembramenti e covid, Zaia: «Oggi incontro i sindaci e prenderemo una decisione»

La possibilità di una nuova ordinanza è nell'aria, lo stesso Luca Zaia lo aveva anticipato in modo comunque molto velato nel corso di un'intervista al Corriere della Sera. Il governatore oggi pomeriggio incontrerà i sindaci delle città capoluogo del Veneto per confrontarsi e decidere sui provvedimenti da prendere per arginare l'irresponsabilità di alcuni cittadini, culminata nel weekend con folle e assembramenti nei centri città. L'annuncio, come di consueto, è arrivato nel corso del punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera.

Articolo in aggiornamento