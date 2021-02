Zaia sulla conferenza col Governo: «Abbiamo parlato del nuovo Dpcm e di parametri»

«Abbiamo parlato fuori sacco di quello che dovrà essere il nuovo Dpcm, che scadrà il 5 marzo. La nostra posizione è che ci sia un tagliando rispetto all'approccio e ai parametri, visto che abbiamo un anno di esperienza. Abbiamo chiesto che ci sia un portavoce del Cts unico come avviene nel resto del mondo, onde evitare che ci siano dichiarazioni e contro-dichiarazioni. Io stesso sostengo che sia doveroso rivedere i parametri, in particolare quello dell'Rt, che è vecchio di 2 o 3 settimane quando vengono firmati i provvedimenti. Il vero tema è quello dei ricoveri nelle terapie intensive e in area non critica». Con queste parole il presidente del Veneto Luca Zaia ha commentato la conferenza tra presidenti di Regioni e il neo ministro per gli Affari regionale Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza di ieri sera.

Articolo in aggiornamento