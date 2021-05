Zaia incontra il ministro Garavaglia: «Serve una ripartenza veloce del turismo»

Il governo studia soluzioni per il rilancio del settore in vista della stagione estiva. Focus sulla necessità di lavoratori da parte delle aziende

Il rilancio "veloce" del turismo è al centro dell'incontro avvenuto oggi a Venezia tra il ministro Massimo Garavaglia, il presidente della Regione Luca Zaia e le associazioni di categoria. «Siamo la prima regione turistica d'Italia - ha riepilogato Zaia al termine della riunione - e questo è un momento cruciale, nel quale il virus ha perso forza e vediamo la luce in fondo al tunnel. Quindi lavoriamo a pieno ritmo e in sintonia con questo governo, che ha un approccio attento alle imprese».

Lavoro

«Da questa visita ho verificato che il Veneto "è" il turismo - ha detto Garavaglia - Dobbiamo essere veloci in questa ripartenza e dall'incontro di oggi sono emerse buone idee, organizzazione e volontà. Uno dei temi è la difficoltà a trovare lavoratori e per questo bisogna intervenire: qualcosa è già stato fatto con la decontribuzione per i dipendenti che tornano in azienda, ora ci viene giustamente chiesto di estendere questa possibilità agli stagionali».

Viaggi e vacanze

Si è parlato anche di green pass: «Le regole sono chiare: in Europa si potrà viaggiare dimostrando di aver fatto il vaccino, oppure di aver già avuto la malattia, oppure con un tampone negativo. Si vuole arrivare a un modello informatico semplice, che l'Europa intende approntare entro il 15 giugno. Fino ad allora potrà funzionare il certificato». Il ministro non ha poi escluso una soluzione molto caldeggiata da Zaia:«Vaccinazioni ai turisti: dove ci sarà la possibilità di farlo, perché no?»