Nuova ordinanza regionale: chi rientra dalla Sardegna può effettuare il test per il covid

Superata la soglia del milione e mezzo di tamponi effettuati in Veneto. Sale a 1,3 (milioni) quello degli screening, i test rapidi che hanno ottenuto benestare nei giorni scorsi dallo Spallanzani di Roma. I numeri sono stati forniti dal presidente della Regione Luca Zaia, nel corso di una conferenza stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. Il punto stampa è stato anche l'occasione per annunciare che tutte le persone che rientrano dalla Sardegna (dove si sono verificati dei focolai importanti) potranno su base volontaria effettuare il tampone in aeroporto o nelle sedi previste dalle aziende sanitarie locali.

«Non consideriamo la Sardegna un lazzaretto, - ha detto Zaia - stiamo solo cercando di essere performanti con i controlli. Pensiamo che sia un servizio che sia necessario fare. I test, comunque, saranno solo su base volontaria».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Età media dei contagiati scende a 38 anni

Come emerso dal punto stampa, continuano a crescere di circa un centinaio i positivi al giorno in tutta la Regione, ma con una vera e propria carica di asintomatici: dei positivi al tampone in isolamento, infatti, solo il 7% presenta dei sintomi, tali comunque da non richiedere ricovero in una struttura ospedaliera. Si abbassa il dato di mortalità negli over 70, mentre si abbassa a 38 anni la media di età dei contagiati.