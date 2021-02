Zaia non nasconde la preoccupazione per le varianti del virus: «Potrebbero far precipitare la situazione»

I dati in Veneto continuano ad essere positivi da 45 giorni, ma il virus continua a circolare e il livello di allerta è sempre massimo. Come spiegato oggi dal presidente della Regione Luca Zaia nel corso del punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera, «ci siamo dati come limite fine febbraio per fare un bilancio, perché le vere aperture le abbiamo effettivamente avute da inizio febbraio e questa è la misura per capire quanto siamo stati bravi. Per ora i ricoveri non stanno aumentando, anzi diminuiscono, ma siamo molto preoccupati per il tema delle varianti, che potrebbero portare una rapida precipitazione dell'attuale situazione sanitaria».

Articolo in aggiornamento