Ucraina, Zaia: «Studiamo un hub unico per i profughi in Veneto»

«Stiamo ragionando su un hub per i profughi ucraini, un piazzale con una struttura al coperto dove chi arriva trova tamponi, prime informazioni, un prestito d’onore. Se arriveranno flussi da 30-50 mila persone è impensabile che ogni piazza faccia da accoglienza». Lo ha spiegato oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera.

Il governatore ha ribadito come sia già stata regolamentata la fase d'ingresso dei profughi su una serie di procedure sanitarie: «In Veneto - ha detto - c'è la verifica dello stato di salute, con il tampone. Garantiamo la possibilità di vaccinarsi, poi la possibilità spostarsi con deroga al super green pass per 5 giorni, per poter raggiungere parenti o alloggio, previo tampone».

Ad oggi, già un migliaio di profughi sono entrati in Veneto, a giudicare dal numero di tamponi effettuati. «La protezione civile - ha riferito Zaia - preannuncia un flusso da 700 mila a un milione di profughi, verosimilmente verso tutte le regioni. Noi potremmo averne 50 mila. Siamo molto preoccupati: c'è chi ha offerto la casa, abbiamo alberghi disponibili che chiedono solo un rimborso dei costi vivi. C'è anche la disponibilità in chi vive nelle case popolari». Intanto le donazioni per il popolo ucraino sul conto corrente della Regione hanno raggiunto quota 143.860 euro.