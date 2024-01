Zaia il giorno dopo il no del consiglio: «Il suicidio assistito c'è già, ipocrita negarlo»

«Si è voluto far passare il messaggio, scorretto oltre che sbagliato, che la legge autorizzasse il fine vita. Ma non è così. Questa possibilità esiste già in forza di una sentenza della Corte costituzionale del 2019. Puntava a regolare modalità e tempi». Sono le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia, raccolte da Radio Rai Il giorno dopo la bocciatura in Consiglio regionale del progetto di legge che puntava a regolamentare il ricorso al suicidio assistito.

La mancata approvazione in aula dell’articolo 2, quello che riguarda "Assistenza sanitaria in ogni fase del percorso di suicidio medicalmente assistito su richiesta della persona malata", ha costretto il presidente dell'assemblea, Roberto Ciambetti, a rinviare il testo in commissione. Sarebbe stato dannoso per l'intero impianto della legge votare in quelle condizioni gli altri tre articoli mancanti.

«Credo che i cittadini - ha proseguito il governatore - sarebbero favorevoli ad avere una legge che regola i comportamenti che si possono tenere in situazioni così delicate anche dal punto di vista etica anche se c'è chi nega l'evidenza, con gli ipocriti che fingono di non vedere che il suicidio assistito c'è già, ma respingono la necessità di adottare una legge per regolamentarlo. C'era l'occasione e non è stata sfruttata». Per Zaia tutte le posizioni sono rispettabili, «trovo però ipocrita da parte di qualcuno - ha concluso - far finta che non esista nemmeno la sentenza della Consulta che autorizza il fine vita».