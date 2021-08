Zaia: «Continuano a crescere i ricoverati, la maggior parte non sono vaccinati»

«Nonostante tutto, il virus c'è e continuano ad esserci ricoveri, anche in terapia intensiva». Lo ha detto oggi il presidente della Regione Luca Zaia, nel corso di un punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. «C'è chi minimizza, chi dice che sarebbero sufficienti le cure domiciliari: la verità è che da un 5 al 10% dei malati ha bisogno di essere ricoverato in ospedale. E se hai tanti contagiati, hai tanti ricoveri e la sanità va in blocco».

Ad oggi, il 76% dei ricoverati o non è vaccinato o ha ricevuto solo una dose. Questo significa che il vaccino funziona, ma crescendo l'età cala la risposta anti-corpale».