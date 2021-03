Contagi e ricoveri in crescita, Zaia: «Se guardo fuori sembra che per molti il virus non ci sia»

«Spero che dopo Pasqua si veda la luce e finiscano le restrizioni». Con queste parole il presidente della Regione Luca Zaia ha introdotto il punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera. «Se guardo fuori dalla finestra, però, sembra che per molti il virus non circoli. Eppure solo ieri 200 persone hanno "suonato" agli ospedali». C'è grande preoccupazione per il trend di contagi, ma soprattutto dei ricoveri in crescita, per questo il governatore è tornato a ricordare le buone pratiche di base: evitare gli assembramenti, mantenere le distanze e igienizzarsi le mani con frequenza.

L'argomento più caldo è comunque quello dei vaccini, con la partita di AstraZeneca che tiene ancora banco. «Dalle notizie che abbiamo - ha detto Zaia - sembra che non ci siano correlazioni tra vaccinazioni e casi di morte, ma attendiamo comunque conferme. A quanto mi risulta, in Veneto non abbiamo avuto grosse criticità». Il governatore ha spiegato che è stato giusto sospendere in via prudenziale il siero, però allo stesso tempo è indispensabile che ci siano risposte rapide, per non mantenere troppo in stallo una campagna vaccinale che, nei fatti, non è partita col piede giusto e non ha mai ingranato come ci si sarebbe aspettati.