Ritardi nella fornitura e altri tagli ai vaccini, Zaia: «Così si blocca la campagna»

La fornitura di vaccini prevista per questa settimana è stata slittata di altre 24 ore e dall'azienda fornitrice è arrivata un'altra notizia preoccupante: anche per la prossima settimana è prevista una riduzione della fornitura per l'Italia. «Con questi numeri non riusciamo più a fare campagna vaccinale e dobbiamo recuperare le dosi per fare i richiami di 100mila persone. Spero che si risolva presto questo problema». Con queste parole il presidente della Regione Luca Zaia, nel corso del punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera, ha introdotto un nuovo capitolo dell'intricata vicenda Pfizer.

Articolo in aggiornamento