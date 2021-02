Lancio di agenzia errato sulle scuole chiuse in Veneto, Zaia: «È tutto falso»

Negli ultimi minuti è circolata sul web un'agenzia di stampa uscita a livello nazionale che ha creato un po' di confusione. A margine della conferenza stampa dalla sede della protezione civile di Marghera, il presidente della Regione Luca Zaia ha specificato che non esiste alcuna ordinanza sulla chiusura della scuole in Veneto, che continuano a rimanere in presenza.

«Ci sono arrivate molte telefonate, - ha detto Zaia - ma non c'è nulla di vero. Come Regione stiamo cercando di incentivare proprio il contrario, ossia le lezioni in presenza».