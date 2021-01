Il Tar respinge il ricorso, Zaia: «Ora valuteremo se riaprire le superiori a febbraio»

Il governatore ha accolto con favore l'esito del tribunale regionale sulla sospensiva dell'ordinanza che impone la didattica a distanza nelle scuole superiori. Nei prossimi giorni nuove valutazioni per capire se a febbraio potranno ripartire o meno le lezioni in presenza

Il Tar del Veneto ha respinto il ricorso presentato nei giorni scorsi da 17 genitori contro l'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia che sospende le lezioni in presenza per gli istituti superiori fino al 31 gennaio. Come confermato dal governatore nel corso del punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera, nei prossimi giorni saranno fatte le opportune valutazioni per capire se le lezioni potranno ritornare in presenza ad inizio febbraio o se serviranno ulteriori provvedimenti. Tutto dipenderà dall'andamento della situazione epidemiologica in Veneto: il trend è in miglioramento costante, ma la situazione è sempre molto precaria e il rischio che il contagio torni a diffondersi velocemente continua a sussistere.

«La risposta è positiva - ha spiegato Zaia - per un motivo: i giudici credo abbiano valutato la nostra memoria e capito le motivazioni alla base del provvedimento. Non facciamo ordinanze per partito preso. Credo che il Tar abbia valutato che da qui al primo febbraio ci sono 6 o 7 giorni giorni e anche l'efficacia del rientro in classe sarebbe stata comunque debole».