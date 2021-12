Zaia: «No alla quarantena per le persone vaccinate, specie quelle con terza dose»

«Mettere in quarantena i positivi ma non i vaccinati, soprattutto quelli che hanno già la terza dose». È quanto richiede il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel giorno che segna il record di contagiati di sempre in Veneto: 7.400 nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di Covid di oggi.

Il governatore spiega che si dovrebbe partire dal presupposto che «quando c'è un contatto da mettere in quarantena non si deve fare il tampone, che deve essere destinato, con questi numeri, al contatto che è sintomatico». Proprio sul fronte dei test c'è preoccupazione, perché oltre alla forte pressione e alla difficoltà a mantenere certi ritmi di erogazione, «c'è un dubbio che finiscano i reagenti e anche i tamponi, - ha aggiunto Zaia - perché qualche segnale sta arrivando dai mercati».

Solo ieri Zaia ha parlato con il ministro della Salute, Roberto Speranza, per parlare di una possibile modificazione della strategia. «Non possiamo andare al collasso, - ha spiegato - spero che il Cts dia parere positivo e si possa ridurre anche il numero di tamponi. Il contatto stretto o il bambino ad esempio che è in un'aula con un positivo non ha nessun senso, a mio avviso, che vada a fare un tampone per poi comunque restare in quarantena, e fare un altro tampone alla fine. È inutile continuare con questo sistema».