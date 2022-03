Per Zaia è tempo di eliminare tutte le restrizioni legate al Covid

Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, è giunto il momento di dire addio a tutte le restrizioni legate al contenimento della diffusione del Covid. Il 31 marzo scadrà lo stato d'emergenza, «che non dovrebbe essere rinnovato, lo fanno presupporre le parole del commissario Figliuolo», ha sottolineato il governatore, ma tiene banco la questione legata al Green pass, che dovrebbe andare incontro ad una graduale e non immediata soppressione.

Ad ogni modo, spiega Zaia, «penso che sia giunto il momento di togliere tutti i divieti. Il tema, ora, è quello della responsabilità individuale. Le persone devono avere la coscienza del fatto che non ci si potrà "immergere nella mischia", dovremo seguire il modello giapponese, e dosare i nostri comportamenti».

Verso l'addio al green pass

L'attesa ora è per domani, quando il governo approverà il decreto che dovrebbe suggellare l'uscita dalla pandemia. Secondo le indiscrezioni circolate in queste giorni, dal primo aprile non dovrebbe essere più obbligatorio esibire la certificazione verde per sedersi al bar o nei dehor dei ristoranti. Bisognerà invece attendere un mese, il primo di maggio, per consumare i pasti all'interno dei locali senza essere in possesso del green pass rafforzato. A partire dal primo di aprile dovrebbero essere anche allentate le restrizioni per alberghi, musei e per accedere nei negozi che non vendono beni di prima necessità (come ad esempio i saloni per parrucchieri).