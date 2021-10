Zaia: «Entro fine dell'anno possibile terza dose anche sotto ai 60 anni»

«Ho come l'impressione che entro la fine dell'anno verrà estesa la terza dose anche a chi ha meno di 60 anni». Lo ha detto oggi il presidente della Regione Luca Zaia, nel corso di un punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera.

«C’è già chi se la vuol fare - ha aggiunto - e comunque bisognerà trovare un motivo scientifico/giuridico per fargliela fare. La decisione ragionevolmente avverrà nell’arco temporale in cui scadranno le ultime seconde dosi per la popolazione che si è vaccinata intorno a fine maggio. Lo autorizzeranno, magari in maniera volontaria entro fine anno».

Il governatore ha ribadito che «non ho mai creduto che la conclusione per i vaccini sia l'obbligo, perché è accarezzare una forma di ipocrisia. L’obbligo coatto a vaccinarsi in un paese civile non esiste. - ha aggiunto - La vaccinazione è volontaria ma resta la chiave di volta della pandemia. Mi spiace che ci sia questo dibattito, mi metto nei panni di chi ha paura, ma non credo all'obbligatorietà. Lo abbiamo già visto con gli 11 vaccini obbligatori per i bambini, e non sono tutti vaccinati. Anche i paesi che si ritengono più performanti non arrivano al 100%».