Il Veneto alla ricerca ossessiva dei vaccini. Zaia: «Vogliamo turismo e imprese covid free»

Il governatore ha spiegato oggi di aver avuto alcune interlocuzioni per capire se ci sia o meno la possibilità di avere vaccini in modo legale, ma attraverso altri canali

Il presidente del Veneto Luca Zaia non si nasconde sul fronte dei vaccini anti covid: nel corso del punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera di oggi, infatti, ha spiegato che da tempo la Regione sta «cercando in maniera ossessiva un canale per acquistarli direttamente sul mercato».

Il governatore ha spiegato di aver avuto nei giorni scorsi alcune interlocuzioni con alcune aziende farmaceutiche le cui policy, tuttavia, sono quelle di seguire solo i canali ufficiali e non vendere ai privati. «Il legislatore deve chiarire se si possa fare, - ha detto Zaia - perché più di qualcuni ci ha detto "guardate che ci potrebbe essere..."», lasciando quindi aperta la porta a futuri approvvigiornamenti per vie traverse. «Trovo inverosimile - ha aggiunto - che si vada avanti con questo modello "mummificato" per tanto tempo: il mondo è più fluido di quanto sembri sul fronte dell'acquisto dei vaccini e ci sono notizie, a livello internazionale, che si possa andare appunto ad acquistarli su canali "free"». Il problema numero uno, ovviamente, è quello di farlo in assoluta legalità.

Per un Veneto covid free

L'obiettivo di Zaia è quello di avere un Veneto covid free, per rilanciare il turismo, che porta un indotto economico del 66% nella nostra Regione, e le imprese. Ma uno scenario di questo tipo passa per forza di cose dai vaccini, che scarseggiano. «Le nostre imprese - ha rimarcato - hanno bisogno dei vaccini per i loro lavoratori, per poter ripartire in sicurezza. Ovviamente, non dobbiamo togliere il vaccino a qualcuno, a qualche anziano, per fare business. Ma i vaccini dobbiamo averli prima possibile, fra sei mesi sul mercato ci saranno molti vaccini ma per noi sei mesi sono la vita del nostro territorio».