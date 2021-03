Zaia: «Se domani non arriva la fornitura, siamo senza vaccini». Si punta a 50mila inoculazioni al giorno

«Se non ci arrivano i vaccini, non vacciniamo più. Per fortuna è stato sbloccato il lotto di Astrazeneca di Biella, che ci permette di fare anche le somministrazioni di martedì. Ma se domani non arrivassero le forniture, mercoledì non riusciremmo a vaccinare. Abbiamo disponibilità molto risicata». Queste le prime parole del presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera.

Negli ultimi giorni, in Veneto sono state vaccinate più di 30mila persone al giorno, ma il target fissato - quando ci sarà disponibilità di siero - è quello di 50mila ogni 24 ore. «L'ho già comunicato ai direttori generali», ha spiegato il governatore.