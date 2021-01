Zaia: «Col via libera a AstraZeneca, chiudiamo la partita delle vaccinazioni entro giugno»

Il 29 gennaio l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) si eprimerà sui vaccini AstraZeneca: se ci fosse la validazione, come spiegato dal presidente Luca Zaia nel corso del punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Venezia, «potremmo chiudere la partita delle vaccinazioni in Veneto entro giugno». La potenzia di fuoco, infatti, aumenterebbe in modo esponenziale e per l'Italia potrebbero arrivare un totale di 91 milioni di dosi di vaccini (delle tre case farmaceutiche) nei prossimi mesi.

