AstraZeneca, tante disdette degli insegnanti. Zaia: «Rafforzeremo le liste d'attesa»

Se domani non dovesse arrivare la nuova fornitura di Pfizer, nei prossimi giorni non sarà possibile effettuare i vaccini di richiamo. Come spiegato oggi dal presidente del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa dalla sede della protezione civile di Marghera, infatti, dopo l'approccio prudenziale con l'accantonamento delle seconde dosi, si è deciso di dare fondo ai magazzini. Attualmente nei frigoriferi delle aziende sanitarie venete ci sono 16.224 dosi di Pfizer e 12.366 di Moderna, per il quale non è prevista un'ulteriore tranche di consegna nel corso di questa settimana (e per la terza di fila).

Guardando ad AstraZeneca, invece, le dosi sono più consistenti: 98mila in tutto, delle quali 23.472 comunque non utilizzabili (sono quelle dei due lotti sequestrati nei giorni scorsi). Proprio sul fronte del siero anglo-svedese si riscontrano criticità, con persone che rifiutano la prima dose o quella di richiamo. «Abbiamo registrato molti abbandoni da parte di insegnanti, - ha detto Zaia - per questo rafforzeremo le liste d'attesa».