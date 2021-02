Zaia sui vaccini Pfizer: «Se non li compriamo noi, li compra qualcun altro»

Il governatore ha fatto il punto sulle trattative del Veneto per l'acquisto delle dosi di vaccino

«Siamo convinti che ci siano molteplici fattori che ci hanno portato al calo di ricoveri e contagi. Pensiamo che il tema delle varianti abbia influito molto, noi abbiamo identificato quella inglese il 26 dicembre. Siamo preoccupati perché siamo circondati da un po' di realtà che rappresentano cluster in crescita. Io resto convinto che quando si parla di lockdown ci deve essere a supporto uno studio serio, e non un dibattito tra chi è a favore e chi no». Con queste parole il presidente della Regione Luca Zaia ha introdotto il punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera.

Il governatore è ritornato anche sulla questione relativa all'approvvigionamento parallelo a quello ufficiale di vaccini. «Se avessimo una potenza di fuoco diversa, - ha detto - se avessimo i magazzini pieni, per l'estate saremmo tutti vaccinati e il Veneto sarebbe "covid free". Noi non cerchiamo la rissa e nemmeno la contrapposizione istituzionale sul fronte dei vaccini». Resta un punto fondamentale, ha spiegato Zaia: «Se non li compriamo noi, li compra qualcun altro. Nella legalità abbiamo l'obbligo morale di vagliare le offerte».