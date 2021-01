Zaia: «Se si sblocca la partita AstraZeneca, sessioni di vaccinazione 24 ore su 24»

La campagna di vaccinazione in Veneto continua a spron battuto. Secondo l'ultimo bollettino relativo alle 18.30 di ieri, venerdì 8 gennaio, nella nostra Regione sono state somministrate 55.131 dosi, 8232 nelle ultime 24 ore. Un numero rilevante, che nei prossimi giorni subirà sicuramente una flessione: dalle prossime forniture previste, infatti, saranno accantonate delle partite di vaccini che serviranno per i richiami delle persone a cui è già stato somministrato negli scorsi giorni.

Veneto pronto a vaccini 24 ore su 24

«Con i numeri previsti per il Veneto - ha sottolineato il presidente Luca Zaia - possiamo arrivare a fare 7-8mila vaccini al giorno. E in una settimana li finiamo tutti. Certo è che dovesse sbloccarsi la partita di AstraZeneca - ha aggiunto - lo scenario cambierebbe decisamente: avremo tanti vaccini e faremo così sessioni h24 anche con i medici di base per vaccinare il più possibile».

Il governatore ha anche commentato la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che pone il Veneto in zona arancione fino al 15 gennaio, quando scadrà il Dpcm attualmente in vigore. «Come ho sempre sostenuto, - ha detto - al pari anche di tutte le altre Regioni, la decisione della classificazione in aree deve essere competenza esclusiva dell'autorità scientifica, che per noi è l'Istituto Superiore di Sanità. Prendiamo atto di questa nuova classificazione, che viene in un momento non facile per il Veneto, così come per l'Italia, l'Europa e il Mondo, messi a dura prova in queste ore».

«Servono ristori rapidi»

Zaia è tornato anche sulla necessità di ristori rapidi. «Faccio un appello al Governo, bisogna fare presto, prestissimo, con la messa a disposizione per le categorie imprenditoriali e commerciali che devono chiudere o che comunque vedranno assottigliarsi il flusso dei clienti. I mancati fatturati di tante categorie economiche vanno compensati al più presto».