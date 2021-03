Zaia: «Da venerdì c'è il rischio per il Veneto di passare in zona arancione»

«Siamo ancora in trincea. L'ho detto tutti i giorni per quasi 60 giorni, finché c'è un positivo nel testing quotidiano, c'è ancora il virus. Oggi siamo nelle condizioni di capire che il futuro ci può riservare solo risalite sul fronte dei contagi e non discese. Abbiamo dei parametri che ci fanno pensare che da venerdì c'è il rischio di passare in arancione, e questo è un grosso guaio». Con queste parole il presidente della Regione Luca Zaia ha introdotto il consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera.

La preoccupazione dei governatori

La preoccupazione c'è, ed è tanta, non lo ha nascosto il governatore. «Ieri c'è stata una lunga videoconferenza tra Governo e Regioni, - ha spiegato - e il leitmotiv degli interventi dei governatori è stato sempre lo stesso: "Da una settimana all'altra arriva il disastro". Bonaccini (presidente dell'Emilia Romagna, ndr) haconfermato che in 24 ore ci sono stati 350 nuovi contagiati solo nella città di Bologna».