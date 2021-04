Rt a 0,96 e incidenza a 168 in Veneto, Zaia: «Abbiamo numeri da zona gialla»

Secondo le proiezioni, l'Rt in Veneto, oggi, è a 0,96, mentre l'incidenza è scesa a 168 ogni 100mila abitanti. I dati sono stati riferiti dal presidente della Regione Luca Zaia nel corso del punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. «Con questi numeri - ha spiegato il governatore - potremmo essere in zona gialla». Come è noto, tuttavia, fino al 30 aprile - salvo altre disposizioni ministeriali se la situazione epidemiologica dovesse migliorare - tutta Italia è costretta tra zona arancione e rossa.

Articolo in aggiornamento