Zaia: «Il Veneto non andrà in zona arancione»

I ricoveri per Covid da una settimana a questa parte sono stabili, il dato sull'occupazione delle terapie intensive è in calo e la zona arancione sembra allontanarsi. Il condizionale è sempre d'obbligo, ma lo scenario è totalmente cambiato rispetto al passato: «Nei giorni scorsi abbiamo registrato anche 25 mila positivi in 24 ore: - ha riferito oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso del punto stampa di oggi nella sede della protezione civile di Marghera - potremmo averne anche 30 mila, ma la stragrande maggioranza è asintomatica o pauci-sintomatica». Il governatore ha spiegato che ci sono giorni in cui il numero di dimissioni supera quello dei ricoveri: «I dati dimostrano che la vaccinazione ci sta dando una grande mano».

Guardando ai dati, l'Rt è sceso da 1,35 a 1,22, mentre l'occupazione delle terapie intensive si assesta al 18% (nei giorni scorsi era arrivata al 20). L'unico dato in crescita è quello dei ricoveri in area medica, cresciuto di un punto percentuale nell'ultima settima (26%), e che potrebbe aumentare di mezzo punto anche nei prossimi giorni, secondo il modello previsionale. La certezza è che l'occupazione ospedaliera, sia in terapia intensiva sia in area non critica, resta al di sotto delle soglie della zona arancione - rispettivamente fissate al 20 e 30%. «Abbiamo parametri sufficienti per dire che non andremo in zona arancione».

Di fronte ad un cambio di scenario, che «da pandemico diventa endemico», per Zaia deve cambiare anche la strategia. « Quel che ho chiesto e ho fatto sottoscrivere ai colleghi presidenti - ha spiegato - è che il Governo guardi al Cts e prenda atto che la situazione gestita con le norme di oggi è da caos. Sono comprensibili le lamentele dei cittadini, che si trovano una mole di tamponi e di attività da fare, che vanno a cozzare contro ore di attesa. Il contact tracing su 21 mila contagiati al giorno è impossibile da fare. L'Ecdc dice di concentrarsi sui sintomatici, tutto quello che sta intorno non è da trascurare ma da gestire in maniera più flessibile».