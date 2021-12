Zaia: «Contagi in aumento fino a inizio gennaio, ci avviciniamo a zona arancione»

«Sostengo fino in fondo l'attività dei sindaci che stanno facendo ordinanze per evitare assembramenti nelle piazze. Si tratta di un tema importante, perché il nostro modello dice che fino alla prima settimana di gennaio saremo in crescita con i contagi e pian piano ci avviciniamo all'area arancione». È quanto ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa a Palazzo Balbi a Venezia.

Il governatore ha spiegato con la zona gialla, ad eccezione dell'obbligo di mascherina all'aperto, i comportamenti da adottare sono pressoché gli stessi a cui si era abituati nel corso dei mesi passati, «ma se non avessimo le vaccinazioni, - ha aggiunto - saremmo già chiusi in casa. Abbiamo un terzo delle ospedalizzazioni dello scorso anno, con lo stesso numero di contagi».

Zaia ha quindi raccomandato l'utilizzo del tampone 'fai da te' in occasione di pranzi e veglioni: «È un piccolo sacrificio, ma tra un test in auto-somministrazione e un ricovero in terapia intensiva, 5 o 6 euro sono un bell'investimento. Non è un modo infallibile di fare screening, - ha concluso - ma gran parte dei contagiati li raggiungiamo con i tamponi antigienici».