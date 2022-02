Zaia: «Veneto in zona bianca dal 7 marzo». Aprono le prenotazioni per il Novavax

«Dal 7 marzo il Veneto sarà messo in zona bianca, semplicemente perché sono trascorse le famose due settimane». Lo ha detto oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, alla manifestazione di Coldiretti a Forte Marghera, facendo un rapido punto sulla situazione Covid nel Veneto.

Il governatore ha ricordato che non è arrivato ancora il momento di abbassare la guardia, perché «abbiamo ancora 5-6 ingressi in terapia intensiva ai giorno. - ha detto - Ovviamente sono in questo momento pazienti ricoverati per altre patologie, sono quelli che noi definiamo 'Covid per caso'. Abbiamo capito che l'infezione è di natura endemica, quindi il mio invito è quello che si decida una volta per tutte di concentrarsi solo sui sintomatici, perché è come se noi andassimo a cercare il virus dell'influenza nella popolazione, troveremmo tanti positivi ma che non hanno l'influenza».

Arrivato in Veneto il vaccino Novavax

Zaia ha annunciato anche che a partire da domani, in Veneto, sarà possibile aderire alla vaccinazione con il nuovo 'Nuvaxovid' prodotto da Novavax, accedendo alla sezione dedicata del portale unico regionale di prenotazione. In Regione sono arrivate 42 mila dosi e da lunedì cominceranno ad essere somministrate. «Ora - ha aggiunto il governatore - si va incontro a chi aveva riserve nei confronti dei vaccini a mRna messaggero. Non ci sarà accesso libero, ma la pressione ormai è molto bassa: sarà possibile prenotarsi e farsi vaccinare quasi in tempo reale ovunque».

Quello del vaccino Novavax è uno dei fronti, assieme alla quarta dose per i pazienti fragili, su cui si stanno muovendo le aziende sanitarie nell'ambito della campagna vaccinale. Per quanto riguarda la quarta dose, l'Ulss 3 si prepara a effettuare circa 7000/7500 somministrazioni. Di questi utenti, poco più di 3000 sono già eleggibili, essendo trascorso il tempo di 120 giorni dalla terza dose. Sul fronte del Novavax, la farmacia ospedaliera attende la fornitura di circa 11mila dosi per le prossime ore. Difficile prevedere il numero di soggetti che lo richiederanno, ma l'Ulss 3 ipotizza che potrebbe ammontare a qualche centinaio e dedica, dalle prossime ore, un canale specifico per la prenotazione di questo vaccino con 300 slot a settimana. Le prenotazioni sono aperte da sabato 26 febbraio, con somministrazioni a partire da lunedì 28.