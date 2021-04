Rt a 0,71 e incidenza dei positivi ancora in ribasso, Zaia: «Da lunedì saremo zona gialla»

L'Rt in Veneto è sceso a 0,71 e l'incidenza di positivi al covid a 126,8 ogni 100mila abitanti. Sul fronte ricoveri, invece, l'occupazione dei posti in terapia intensiva è al 22% (soglia al 30) e in area non critica al 20% (con soglia al 30). «Col nuovo decreto, saremo di fatto in area gialla. Ma lo saremmo stati anche la scorsa settimana» Con queste parole il presidente della Regione Luca Zaia ha introdotto oggi il punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera.

Il decreto della discordia

«Il nuovo decreto ci lascia non poche perplessità», ha detto Zaia. È stato infatti confermato il coprifuoco alle 22, «mentre le Regioni avevano chiesto di posticiparlo alle 23. Finora le nostre istanze non sono state ascoltate. Che senso ha, per esempio, aprire la stagione lirica con limite orario delle 22?». Lo stesso dicasi per le scuole: il governatore ha ribadito che non ci sono autobus aggiuntivi, «ci eravamo accordati per una presenza in classe al 60%, ma al 70% non ce la facciamo. Ci sono comunque margini per dialogare e trovare un punto comune».

Allo stato attuale, ad ogni modo, i cardini principali del nuovo decreto, per la zona gialla - quella che interessa il Veneto - sono: