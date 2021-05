Zaia: «Oggi chiederemo al Governo di abolire il coprifuoco in zona bianca»

«I parametri sono in costante miglioramento, come governatori chiederemo che in zona bianca il coprifuoco sia abolito». Con queste parole, il presidente della Regione Luca Zaia, oggi nel punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera, ha anticipato la richiesta che la conferenza delle Regioni avanzerà nel corso del tavolo di oggi pomeriggio alle 16 con il Governo.

«Portiamo l'idea - ha detto - di adottare le linee guida nazionali già note, ma è necessario eliminare il limite orario. Il coprifuoco è diventato ormai un totem ideologico. Vorrei ricordare che il virus si avvantaggia solo degli assembramenti, ed è innegabile che i contatti maggiori avvengano durante il giorno, quando ci assembriamo sui mezzi di trasporto, a lavoro e a scuola. Pensare che il virus sia più aggressivo negli orari notturni, mi fa ridere, a maggior ragione visto che i locali notturni sono tutti chiusi. Una zona bianca con il coprifuoco sarebbe devastante».