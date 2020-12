Veneto tra zona gialla e arancione, Zaia: «L'Rt è in costante discesa»

In Veneto l'Rt relativo ai positivi sintomatici al coronavirus è sceso a 0,92 (su base settimanale), quello "aggiustato", più stabile e pesato su 14 giorni, invece, è sceso da 1,11 di venerdì scorso a 1,01. I dati sono stati riferiti oggi in conferenza stampa dalla sede della protezione civile di Marghera dal presidente della Regione Luca Zaia e dalla dottoressa Francesca Russo, responsabile del servizio regionale di prevenzione.

Veneto giallo o arancione? Oggi la decisione

Saranno anche questi i dati contenuti nel report settimanale dell'Iss (Istituto superiore di sanità) sulla base dei quali il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in giornata le nuove ordinanze. Per sapere se il Veneto rimarrà in area gialla o passerà temporaneamente in arancione, bisognerà attendere le decisioni ministeriali attese per il tardo pomeriggio.