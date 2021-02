Zaia: «Non presento ordinanze contro gli assembramenti, investo sui cittadini»

«Da oggi entriamo in uno scenario diverso, nel quale pesa molto la responsabilità individuale. Prima era compensata da misure, ora la preoccupazione è grande. Ho visto delle immagini di assembramenti nelle città, dico ai cittadini di darci una mano e di fare un lavoro di comunità. In una settimana si può passare tranquillamente in zona arancione. Io oggi non presento nessuna ordinanza contro gli assembramenti, come quelle che firmato in passato, voglio investire sulla fiducia nei cittadini». Con queste parole il presidente della Regione Luca Zaia ha commentato il primo giorno di zona gialla per il Veneto.

Articolo in aggiornamento