Ordinanza di Zaia: «Mascherina obbligatoria all'aperto da mezzanotte»

Il Veneto anticipa la zona gialla, con un'ordinanza di "principi e raccomandazioni" illustrata oggi dal presidente Luca Zaia, nel corso di un un punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. La nuova disposizione entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi fino al 16 gennaio 2022.

Al di fuori delle abitazioni la mascherina va usata subito, sempre all’aperto, ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni e i soggetti con patologie e disabilità. Per gli operatori sanitari e socio-sanitari, viene aumentata a 4 giorni la frequenza dei test per lo screening (finora era ogni 10 giorni) indipendentemente dallo stato di vaccinazione; lo stesso avviene al momento del ricovero e ogni 4 giorni per i degenti.