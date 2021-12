Prefetto Zappalorto: servono misure per evitare la zona arancione

«Ho sentito anch’io i telegiornali e penso che dei provvedimenti siano necessari». Lo ha riferito oggi il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, commentando la possibile stretta del governo per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19. «Credo che anche noi dovremo allinearci a quello che sta succedendo un po’ in tutta Europa. - ha spiegato Zappalorto - Speravo che l’Italia rimanesse un po’ fuori dalla cerchia dei Paesi più rigorosi, perché questo ci avrebbe dato un vantaggio economico indubitabile». Il prefetto auspica comunque di poter evitare la zona arancione. «Ma dovremmo fare qualcosa di più per evitare di arrivare a quel punto», ha concluso.

Eventuali nuove restrizioni saranno decise nei prossimi giorni: il premier Mario Draghi ha convocato per il 23 dicembre una cabina di regia che dovrà analizzare la curva dei contagi ed eventualmente rivedere le misure anti Covid. Si parla della riduzione della durata del green pass ma anche dell’obbligo di tampone, anche se vaccinati, per partecipare a feste ed eventi.