Mirano estende la zona con limite 30 km/h

Da martedì 13 dicembre 2022 il Comune di Mirano estende il limite massimo di velocità di 30 km/h al segmento urbano di via Cavin di Sala e via Vittoria, precisamente nel tratto fra l'incrocio con via Beato Angelico (zona impianto di tennis) e la rotonda del cinema teatro. Il provvedimento, come specificato dall'amministrazione, punta a migliorare la sicurezza e l'impatto ambientale del traffico nel centro cittadino, in una zona caratterizzata da intenso movimento veicolare e pedonale, oltre che dalla presenza di residenze, edifici scolastici e varie attività. La nuova zona 30 km/h si aggiunge a quella già attiva in via Dante, via Villafranca, via Mariutto e via Castellantico. Con i nuovi limiti, secondo i calcoli, servirà in media meno di un minuto in più a percorrere la tratta.

Dalle rilevazioni del traffico emerge che, nel tratto preso in considerazione, transitano circa 11.700 veicoli ogni 24 ore, con una velocità media di 40,5 km/h. Duemila di questi viaggiano ad una velocità tra i 50 e 75 km/h. «I numeri evidenziano i rischi per le persone e impongono di attuare interventi di mitigazione», dichiara il sindaco Tiziano Baggio. «Questa scelta - prosegue - è in linea con le strategie di mobilità che le città più evolute hanno intrapreso per migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e della sicurezza. Abbassa la probabilità di incidenti, riduce l'inquinamento e la minore percezione di pericolo induce le persone a utilizzare più frequentemente la bicicletta». Infine, la velocità più bassa permetterà, nel 2023, di ridurre alcune sezioni stradali e realizzare nuove isole verdi urbane. Sempre nel 2023 «saranno realizzati interventi di messa in sicurezza agli incroci tra piazzale Garibaldi e via Vittoria, tra via Gramsci e via Pertini e via Cavin di Sala».

La "strategia 30", secondo l'amministrazione, va verso tre obiettivi: quello di sicurezza, perché una minore velocità significa meno incidenti stradali; quello del rispetto ambientale, perché significa meno rumore e meno inquinamento e lascia più spazio per le aree pedonali e inserire alberi; quello della riduzione dei costi sociali (carburante, riparazioni delle auto, spese mediche).