Veneto, oggi la nuova ordinanza: bar e ristoranti, cosa cambia

Oggi, 17 gennaio 2021, entra in vigore la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che colloca nuovamente il Veneto in zona arancione. Confermata quindi la fascia intermedia di rischio per la nostra Regione, che negli ultimi giorni vede una minima inversione di tendenza su trend di contagi e ricoveri.

Sono confermate le limitazioni base:

coprifuoco dalle 22 alle 5

scuole superiori in didattica a distanza al 50%. In Veneto saranno però chiuse fino al 31 gennaio (almeno)

(almeno) inasprimento delle soglie per accedere alle differenti zone con restrizioni: con Rt 1 o livello di rischio "alto", o ancora con incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti e rischio moderato, si va un area arancione; con Rt superiore o uguale a 1,25, invece, si finisce in area rossa

Veneto: ristoranti e bar in area arancione. Le regole

Per quanto riguarda il comparto dei locali, il Governo ha deciso di imporre ulteriori restrizioni, come il divieto della vendita da asporto per i bar dalle 18. Si tratta di un provvedimento fortemente criticato dalle Regioni: «non porta vantaggi significativi sul piano della prevenzione e al contrario rischia di rappresentare un ulteriore fattore negativo di tensione sociale ed economica sui territori», ha detto il presidente della Conferenza Stato Regioni Stefano Bonaccini a nome di tutti i governatori.

Domande frequenti e risposte su area arancione