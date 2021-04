Verso il weekend in zona gialla: si rianimano mercati e aperitivi

Il venerdì prefestivo del 30 aprile inizia già con code di auto al mattino dalla periferia verso il centro di Mestre. Da qualche giorno ormai il Veneto è in zona gialla e domani, sabato primo maggio, sarà il primo giorno del weekend senza restrizioni. C'è gente a passeggio già verso le 9 venerdì, almeno il doppio dei bar e negozi aperti rispetto a 10 giorni fa e molta gente nei locali e al mercato, sia all'aperto in piazza Ferretto che al coperto.

Gente rilassata che si gode il sole inaspettato, viste le pessime previsioni meteo con piogge e temporali in arrivo su tutto il nord. In tanti tornano ai centri commerciali, scoprendo però, come alla Nave de Vero, che gli esercizi commerciali non possono aprire nelle giornate prefestive, a parte i supermercati e i caffè. Nel pomeriggio tornano a rianimarsi anche le piazze dell'aperitivo in centro storico (come si vede sopra nel video a San Lio). Ci sono giovani, ma anche mamme con bambini e compagnie. Stesse scene di alcuni mesi fa.

Domani e domenica il Comune ha emesso delle ordinanze anti assembramento per prevenire quello che è facile aspettarsi nei luoghi della movida e dell'aggregazione: riviera XX Settembre, piazzale Donatori di Sangue e corte Legrenzi a Mestre. Fondamenta degli Ormesini e della Misericordia (da Ponte San Girolamo a ponte San Marziale), zona di Rialto (campo San Giacometto, Naranseria, Cesare Battisti e vicinanze) e campo Santa Margherita a Venezia. L'ordinanza vale anche nella fascia oraria tra le 11 e le 15 di domenica 2 e 9 maggio, solo per la zona Ormesini e Misericordia. Sarà un nuovo banco di prova assieme al ritorno dei visitatori da fuori Comune. Il meteo anticipa ancora brutto tempo.