Zaia: «L'occupazione in area medica farà scattare zona gialla per il Veneto»

La notizia è stata pressoché confermata dal presidente della Regione, Luca Zaia, e per quanto manchi ancora l'ufficialità, il Veneto da lunedì sarà in zona gialla. Lo mettono in evidenza i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia governativa, dai quali esce un quadro in cui il Veneto ha superato tutti i valori soglia per il cambio di fascia: l'incidenza di positivi ogni 100 mila abitanti schizza a 498,9, l'occupazione dei posti letto in area medica al 16% e quelli in terapia intensiva al 15%.

Di fatto non ci saranno stravolgimenti rispetto alla quotidianità che siamo stati abituati a vivere in questi mesi: l'unica restrizione aggiuntiva è quella che prevede sempre l'utilizzo della mascherina all'aperto. «Siamo in una fase - ha spiegato oggi nel corso di una conferenza stampa dalla protezione civile di Marghera - nella quale la circolazione del virus è importante. I dati dicono che l'Rt è a 1.15, l'incidenza di 506,3 su 100 mila residenti a settimana; è alta ma lo è anche in proporzione ai tamponi che facciamo».